Adalet Bakanı Tunç\'tan Can Atalay açıklaması: Meclis\'in yapabileceği bir şey yok

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için Genel Kurul'u 16 Ağustos'ta toplantıya çağırdı. Gözlerin çevrildiği toplantı öncesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul'u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

"AYM İLE YARGITAY ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLDU"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, şunları söyledi: "Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı için yeterli sayı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık... AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu, bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı.

"PARTİLER GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDECEK"

Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir."