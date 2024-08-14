Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok

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TBMM Genel Kurulu, cuma günü Can Atalay için toplanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Tunç, "Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

14.08.2024 13:54  Güncelleme: 14:49
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için Genel Kurul'u 16 Ağustos'ta toplantıya çağırdı. Gözlerin çevrildiği toplantı öncesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul'u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

"AYM İLE YARGITAY ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI OLDU"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, şunları söyledi: "Ana muhalefet partisinin genel görüşme önergesi oldu. Meclis'te toplantı için yeterli sayı bulunabilirse görüşme gerçekleştirilir. Bu Gezi Davası'yla gerçekleşen bir husus. Gezi Davası içerisinde milletvekili seçilen kişiyle ilgili dokunulmazlık... AYM ve Yargıtay arasında bir görüş ayrılığı oldu. Yargıtay Anayasa'nın 14. maddesinin açık olduğunu, bunun da dokunulmazlık içerisinde sayılamayacağını söyleyerek bir karar aldı. Burada Yargıtay ile AYM arasında görüş farkı ortaya çıktı.

"PARTİLER GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDECEK"

Kesin hüküm kalkmış değil. Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar söz konusu. AYM burada Meclis'in bir işlevi söz konusu olmadığı gerekçesiyle bir karar verdi. Burada Meclis'in yapabileceği herhangi bir işlem söz konusu değil. Cuma günü görüşmede partiler görüşlerini ifade edecektir."

Adalet Bakanı Tunç\'tan Can Atalay açıklaması: Meclis\'in yapabileceği bir şey yok

Tbmm Genel Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Turgay Kayaoğlu: Helal olsun Meclisimize sonuçta suç işlenmiş ve cezası verilmiş suç bunu milletvekili aday gösterip sectirenlerde 49 103 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: aynen tüm vatan ve bayrak düşmanlarınin gereği için cezaların caydirici yapilmasi lazimm..kanunlar degismeli .. 43 62 Yanıtla
  • Tuna güler: Şimdi sıkıntı şurada. 1)Bir adama millet vekili olabiliyorsun diyorsun. Hukuken bir sakınca yok 2) Seçilince vay efendim şudur budur diyorsun 3) Anayasa mahkemesi ülkenin en üst mercii ama onu da tanımam diyorsun, sonra hak hukuk adalet diyorsun. Ben bu şahıs üzerinden konuşmuyorum hiç tanımam oy vermedim vermem de, ama adalet herkese adalet. 90 11 Yanıtla
  • Selin Acargul: yurt dışındaki yatırımcılar. Türkiye'ye yatırım yapmayın 38 29 Yanıtla
  • Behzat: yani bırakmayacağız. 36 14 Yanıtla
  • Aa: aym herkesi her mahkemeyi bağlar 28 9 Yanıtla
  • Talat Uzun: Ülkemizde en üst yargı mercii Anayasa Mahkemesidir Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Eğer Anayasa Mahkemesi bir hükmü yok hükmünde sayiyorsa buna alt mahkemeler ve kurumlar uymak durumundadır. Bunun ahmetle mehmetle alakası yok Bu olaya hukuk yönünden bakmak lazım. Eğer Anayasa Mahkemesine riayet edilmeyecekse o zaman varlığına da gerek yok. 25 4 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: bay can'ın başka fotosu yok mu acaba, her haberinde aynı resim kullanılıyor 5 5 Yanıtla
  • Çelikk: Ne dese Haklıdır. 2 5 Yanıtla
  • Ha Ye: Acaba hapse mi atılmış acaba 0 6 Yanıtla
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