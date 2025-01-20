Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç "Yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez" dedi.

20.01.2025 15:37
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez.

"HAKİMLER GÖREVLERİNDE BAĞIMSIZDIRLAR"

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.

"HİÇ KİMSE RAHATSIZ OLMAMALIDIR"

Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Bağımsız yargının can çekiştiğini vurgulayan İmamoğlu "Aynı akıl heybeden bahsediyor. Yürütmeyle yargının nasıl iç içe geçtiğini, talimatı kimden aldığını, varsa bir detay onlara hakim olduğunu ve heybede olduğunu pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz" ifadelerini kullandı.

"SENİN AMACIN MİLLETİN GÖZÜNÜ KORKUTMAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen İmamoğlu, " Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak" dedi.

"SENİ YÖNETEN AKLI MİLLETİN ZİHNİNDEN SÖKÜP ATACAĞIZ"

İmamoğlu, Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklamasında, "Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç\'tan İmamoğlu\'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Cihan Kışla:
    siz ve AKP liler hariç sonuna kadar imamoğlu nun yanındayız 425 126 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    devletin gücünü göreceksiniz. tüm hainler 108 399 Yanıtla
  • Ali Kır:
    alın şu yapmacık imamogluna görevden.. adamın mimikleri bile itici yapmacık kime hizmet ettiği belli değil. 107 363 Yanıtla
  • Saniye Yılmaz:
    siz akparti olararak talimat veriyorsunuz yeter 390 13 Yanıtla
  • Esin Demirbilek:
    15 temmuzda adaletin nasıl kullanıldığını unutmadık Devletin gücünü göreceksiniz imamoglu ve şakşakçıları 19 303 Yanıtla
  • Halil İbrahim Arpağ:
    Düne kadar bunların çakma resileri Anayasa mahkemesi kararını yok sayıyordu, noldu şimdi adaletçilikmi oynuyoruz!!! 239 38 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Kimse mi? Aaaaa lütfen sizler talimatsız iş yapmazsınız???. 245 4 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    helal olsun ya sayın bakana halk nezninde karşılığınız kalmadı bilesiniz demokrasiye inanan biri olarak seçimleri bekliyoruz 200 36 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    söylediği herseyi kendileri yapıyor... 213 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    halife hariç..! 177 16 Yanıtla
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