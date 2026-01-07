Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Haberin Videosunu İzleyin
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
07.01.2026 12:10  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Haber Videosu

11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle başlayan tahliyeler sonrası yeni bir infaz düzenlemesine ilişkin ortaya atılan iddialara, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç, ''12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olmayacak, af söz konusu değil'' açıklamasında bulundu.

Aralık ayı sonunda 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 50 binin üzerinde hükümlüye tahliye yolu açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni kanun" söylentilerine noktayı koydu.

"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yeni bir infaz düzenlemesi yapılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Bakan Tunç, "Yeni bir infaz kanunu ve af kesinlikle söz konusu değil. Şu anda milletvekillerimiz, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yargı paketlerini peyderpey Meclis'in gündemine getiriyor" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN İNFAZ KANUNU MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yaptığı açıklamada "Biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. İnfaz kanunu çıkartırsak, 'İnfaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü' diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranları da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" dedi. Yıldız'ın bu sözleri "infaz düzenlemesi" iddialarını yeniden alevlendirdi.

11. YARGI PAKETİ'NDEKİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Öte yandan mevcut düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinde veya öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenleri kapsıyor. Bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor. Buna göre ilk etapta 55 bin, birkaç ay içinde de 115 bin kişinin tahliyesi bekleniyor.

Yılmaz Tunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 123456789 123456789:
    kesin de öyledir 6 0 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    kim kaldı ki cezaevinde çıkmayan varmi? 4 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ALLAH dan başka affedici ancak hakkına saldırı olan mağdurun yasa varislerinin affedişidir Devlet af ederse imzası olanların ahirette vebali olur. 3 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hep paket hep paket 2 0 Yanıtla
  • 34ts6665 34ts6665:
    zaten içeride adam kalmadı ki hepsini çıkardınız daha kimi çıkaracaksınız 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti

12:40
“Babamın hayrına“ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş
"Babamın hayrına" deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirmiş!
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
10:13
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor Tarihi soygundan çete çıktı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:56:16. #7.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.