Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Aralık ayı sonunda 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 50 binin üzerinde hükümlüye tahliye yolu açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni kanun" söylentilerine noktayı koydu.

"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yeni bir infaz düzenlemesi yapılacağı yönündeki iddialara yanıt veren Bakan Tunç, "Yeni bir infaz kanunu ve af kesinlikle söz konusu değil. Şu anda milletvekillerimiz, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yargı paketlerini peyderpey Meclis'in gündemine getiriyor" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN İNFAZ KANUNU MESAJI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yaptığı açıklamada "Biz infaz düzenlemesi yaptık. 50 bin kişi çıkıyor, 6 ay içerisinde bir 50-60 bin kişi daha çıkacak. İnfaz kanunu çıkartırsak, 'İnfaz düzenlemesi yamalı bohçaya döndü' diyoruz ya bundan da kurtuluruz. Derli toplu, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun infaz yasasını el birliği ile çıkartırız. İnfazda anlaşamayacağımız tek şey oranlar. Oranları da konuşuruz. Yarıya indirilmesi gibi peşin bir durum söz konusu değil" dedi. Yıldız'ın bu sözleri "infaz düzenlemesi" iddialarını yeniden alevlendirdi.

11. YARGI PAKETİ'NDEKİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI

Öte yandan mevcut düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinde veya öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenleri kapsıyor. Bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor. Buna göre ilk etapta 55 bin, birkaç ay içinde de 115 bin kişinin tahliyesi bekleniyor.