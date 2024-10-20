Bakan Tunç'tan ''yenidoğan çetesi'' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan ''yenidoğan çetesi'' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

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Türkiye'yi sarsan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmanın derinleştirildiğini duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti" ifadelerini kullandı.

20.10.2024 13:44
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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün Karabük'te gazetecilerin sorularını cevapladı. 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti" diye de ekledi.

"YARGI MENSUPLARINI KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle; (Yenidoğan çetesi soruşturması) "Tespit edilen suç kayıtları ve suçlar bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma-soruşturmanın neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 25 kişi hakkında da Adli Kontrol kararı verildi. Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez. Şu anda mahkeme iddianameyi değerlendiriyor. Sonrasında iddianamedeki iddialar, yargılanması istenen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Ama şu an bekleyeceğiz.

"BEBEK ÖLÜMLERİNE MÜSAADE EDEMEYİZ"

Bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez. Ünvanları ne olursa olsun bunlar bebeklere yönelik ihmal suretiyle de olsa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız hem de yargı gerekli soruşturmayı yapar ve yargı önüne koyar.

ERDOĞAN'DAN 'YENİDOĞAN ÇETESİ' TALİMATI

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti. Önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirme hususunu hep birlikte takip edeceğiz. Kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz bu sürecin hızlanması.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Narin evladımızla ilgili araştırmalar son aşamaya geldi. Bu hafta içinde iddianame mahkemeye sunulur. Çok detaylı bir araştırma yapıldı. Onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı şekilde yürütüldü. Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir."

Bakan Tunç\'tan \'\'yenidoğan çetesi\'\' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç'tan ''yenidoğan çetesi'' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (110)

  • Selimcan Eren:
    eski ve yeni sağlık bakanlarını hapse atacakmısınız, yoksa gevezelik yapma 400 44 Yanıtla
    Yusuf YÜCE:
    Kardeş ortada tek bir istifa dahi yok hangi hapis cezası. Gereken yapılacakmış bir de gerekenin yapılması konusunda kararlılık ifade edilmiş kendisine gerçekten helal olsun. CİMER e şikayet yapılmış 1 YILI geçmiş gereken yapılacakmış... Tarih ve bu millet bunları unutmaz.. Şu an Sağlık Bakanı olan şahıs o dönemde de İstanbul İl Sağlık Müdürü. Sözün bittiği yer... 1 0
    TC Umut Şentürk:
    Diger yilsuzluklar denetim sisteminin habersiz ve denetleyenlerede ceza sistemi istifalar idam yapabileceklermi.ellerini tutan yok.buyirsunlar millette arkada ustelik.yapsınlarda helal olsun ne iyi oldu diyelim.bas bas bagırıyor iyi partili milletvekili doktor.yapamıyorsan ben yapayım diye cozeyim diye. 1 0
  • Samet ARSLAN:
    Uyudunuz 12 bebek ölene kadar 378 28 Yanıtla
  • Hakan Kose:
    Ölen bebelerimiz in kanından para kazanan kim varsa 1 tl dahi de olsa asılsın 340 1 Yanıtla
  • Mustafa Özkan:
    bir defolup gidermisiniz... 278 34 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir:
    İhbarı 2023 de aldınız gereksizler, neden bebeklerin ölümüne izin verdiniz.. Yatacak yeriniz yok pislikler 283 15 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Bu gune kadar ettik millet anlayinca yine vatan millet sakarya diyor yani pabucumun adalet bakani 260 16 Yanıtla
    ahmet ercan:
    AK PARTİ döneminde şikayet bile para etmiyor yolsuzluğu her şeyi göze alarak şikayet ediyorsunuz dokunulmuyor yazıklar olsun 1 0
  • AKN OGZ:
    Devlet etmez ama hükümet etmiş şuana kadar neden bunlara müsade edilmedi sosyal medyada düşünce olay patladı 12 bebek soykırım demek 230 14 Yanıtla
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