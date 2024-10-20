Bakan Tunç\'tan \'\'yenidoğan çetesi\'\' açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün Karabük'te gazetecilerin sorularını cevapladı. 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti" diye de ekledi.

"YARGI MENSUPLARINI KİMSE TEHDİT EDEMEZ"

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle; (Yenidoğan çetesi soruşturması) "Tespit edilen suç kayıtları ve suçlar bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma-soruşturmanın neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 25 kişi hakkında da Adli Kontrol kararı verildi. Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez. Şu anda mahkeme iddianameyi değerlendiriyor. Sonrasında iddianamedeki iddialar, yargılanması istenen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Ama şu an bekleyeceğiz.

"BEBEK ÖLÜMLERİNE MÜSAADE EDEMEYİZ"

Bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez. Ünvanları ne olursa olsun bunlar bebeklere yönelik ihmal suretiyle de olsa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız hem de yargı gerekli soruşturmayı yapar ve yargı önüne koyar.

ERDOĞAN'DAN 'YENİDOĞAN ÇETESİ' TALİMATI

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti. Önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirme hususunu hep birlikte takip edeceğiz. Kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz bu sürecin hızlanması.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Narin evladımızla ilgili araştırmalar son aşamaya geldi. Bu hafta içinde iddianame mahkemeye sunulur. Çok detaylı bir araştırma yapıldı. Onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra adli soruşturma detaylı şekilde yürütüldü. Narin'e kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir."