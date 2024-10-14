Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek." dedi. Kamuoyundaki iyi hal indiriminin de rahatsızlık yarattığını dile getiren Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak." ifadelerini kullandı.

14.10.2024 12:38  Güncelleme: 12:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İyi hal indiriminin her suçta olmayacağını söyleyen Bakan Tunç, "2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslağımızı sunduk. Basit suçlara da hapis cezası olacak. Cezasızlık algısı ortadan kalkacak." dedi.

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Tunç, "Kimin hangi dakikada nerede olduğu, kimlerle kimin beraber olduğu belirlendi. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Oda oda herkesin nerede olduğu baz kayıtlarında belli" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları;

"Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var. Bilim adamlarından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık. Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik. Cezasızlık algısı için bir takım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek.

İYİ HAL İNDİRİMİ

İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.

YENİ YARGI PAKETİ

Meclis'imizin gündeminde. Genel Kurul aşamasında. Biz taslak çalışmalarında kendilerine katkılar sunduk. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik gecikmeyi önleyecek suç ve suçluyla mücadele konusunda bazı hususlar var. 10. Yargı Paketi ile ilgili yargı teklifi yakında komisyona sunulacaktır.

"NARİN CİNAYETİNDE TEKNİK SORUŞTURMADA SON AŞAMAYA GELİNDİ"

Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARI

Meclis başkanımız bir açıklama yaptı. Anayasa ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmamız olamaz. Sayın başkan da bunu ifade etti. Kastının bu olmadığını söyledi. İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var. bu çabayı baltalamak isteyenler meclis başkanımızın bahsetmediği şeyleri başka yerlere çekiyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz.

GEBZE HAYVAN BARINAĞINDAKİ KATLİAM

Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başladı. Kanun açık. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edildi. Bu hayvanları da korumak çocukları da korumak için yapıldı.

EYLEM TOK'UN İADESİ

Orada iade yargılaması devam ediyor. Hakim, iddialarınızı özetleyen dilekçe istedi ve duruşma ertelendi. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Tüm belgelerimiz oradaki makamlarda."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

Yılmaz Tunç, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Selimcan Eren:
    masal anlatıyor akp İsrail partisi 19 10 Yanıtla
  • Volkan Uçak:
    Ne kadar yatacak girip kimlik verıp cıkıcak dimi :)) 23 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Gözünün yaşına bakmayın kimsenin ülke suç yuvasına döndü sayın bakanım 20 3 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    ama 17 yaşında 70 suç kaydı olan dışarda dolaşsın 21 1 Yanıtla
  • Poseidon Nyks:
    ihalelerde ulkeyi soyanlar....belediye batiranlar...mal varliginin nerede geldigi belli olmayanlar cikacak 19 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    ee güzel 9 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    infaz yasasini toptan kaldirin yeter. 9 0 Yanıtla
  • ihsan Toper:
    Bu iyi yetmez 8 0 Yanıtla
  • McA !:
    Cezaevindekilere bakamazsınız ki ozaman Siz toplumun neden suç işlediğini neden cinnet hırsızlık dolandırıcılık vb suçlara kaydığını önce Bi araştırın. Kimse yaşam standartları normal olsa (iyi olsa demiyorum bakınız) Suç işlemeye meyil etmez. 6 2 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Koltuk sallantıya girdi dimi 6 0 Yanıtla
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