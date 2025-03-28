Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ\'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ'da meydana gelen otel yangını ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tunç ayrıca 2 şüpheli için de adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

28.03.2025 23:38
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Bursa Uludağ'daki bir otelde çıkan ve iki kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 kişi için tutuklama kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uludağ'daki bir otelde çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin açıklama yaptı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunç açıklamasında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 kişi için ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı."Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" diye yazan Tunç, "Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca "Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" diye yazdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanı 5 şüpheli tutuklama talebi, otel mülk sahibi 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 4 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şüpheliler konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi" ifadelerini kullandı.

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde yangın çıkmış, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 kişi ölmüş, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedaviye alınmıştı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetmişti.

Yangının şöminede açıkta bırakılan közler nedeniyle çıktığı belirlenmişti.

Yılmaz Tunç, Güncel, Uludağ, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gakko 23:
    hükümet düşmanları nerede 0 4 Yanıtla
  • 205622:
    gerçekten mi diğer otelde de keşke bukadar çabuk karar verseydin iz ama olmaz onlar yandas beden ler zorla işlem yaptiniz 4 0 Yanıtla
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