Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma - Son Dakika
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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı\'na soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

04.05.2025 12:07
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından art arda yaptığı paylaşımlar tepki topladı. Söz konusu paylaşımlar şu şekilde:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı


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Son Dakika Güncel Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • AHMET LEVENT:
    Herşeye soruşturma,bu ne be kardeşim, bi nefes aldırın. 137 277 Yanıtla
  • Yunus:
    ölmüş birey ile şeytan dahi uğraşmazmış. insanlığın geldiği nokta 215 97 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Neyin kin nefreti hagi akıl bunu kabul eder adam terörist kardesim öteki dagda bu meclisde bunu ayirt etmek icin filazof olmaya gerek yok idam olsaydı kanunda zaten simdiye kadar asilmış olurdu 119 116 Yanıtla
  • 78908900:
    Siyasi görüş farklılıkları olması ölmüş birinin arkasından olumsuz söz söylenöesini gerektirmez...".Allah rahmet eylesin " demek zor değil .hesabını ahirette versin. 79 51 Yanıtla
  • osurgan55:
    çok harika paylaiımlar destek liyorız 53 50 Yanıtla
  • dilaver ovalı:
    Irkçılığın ve faşiştliğin bu ülkede yeri yok.Hepimiz kardeşiz.Mekanın cennet olsun Sırrı Abi?? 58 44 Yanıtla
  • Melih Özke:
    Ahmet senin sülalenden biri *lsün böyle paylaşım yapsın herkes inşallah 71 29 Yanıtla
  • Sadettin Usta:
    ZAFER PARTİSİNİN SONUNA KADAR DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ ZAFER İNANANLARINDIR 42 57 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    ne demek istemişler sırrı yı bunlar mı sıra kavuşturdu 24 51 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu nasil bir olay yani. ne bu sorusturma sorusturma surekli bi sorusturma.. isin ters tarafindan bakacak olursak bu kadsr sorusturma vsvsv olan bi idare idare edenoyordur ki bu kadar sorusturma olur.. bu maddeler isime geleni icine koyarim diye mi var.. allah gostermesin ellerinde pankartlar insanlar bu cumleleri temel alip sloganlar vs ile sagi solu mu yakti gecti ki sorusturma aciliyor.. ha oyle olsa bak halki kin ve nefret diye yap sorusturmani.. iceri adam alir kanit uretitiz, usta bakmaz ya da anlamaz ama hemen moyir inecek der sonra derdine duse musteri kacmasin diye.. avrupa kapilarindma donen mallari kendi vatandasimiza yediririz.. araclara cip takilsin deriz denetleyecegiz vs de akmu araclarina neden takilmaz vsvsv kafamfa milyon soru.. adini bilmedigim kent muhtarlari maaslanir parti baskani havalarinda dolanir vsvsv yuzde 96 yanilma payi ile havaalani vs yapariz.. dunyada ilk onda 5 mutahit var devletten is alan ...neyse uzadi paragraf.. susayim secim gunune dek.. bi sey icat ediyorlar sonra buna karsi hangi fikir varsa sorusturma.. 750 milyon dolari cop eden gokcek hala tweet atar.. polatlar ne alemde, yangindan sonra elde purolu bakan neden hala istifa etmedi kanal istanbul maliyeti ne kadar o.maliyet ile ne kadar bina guclendirilebilir ya da dayaniklo yapilabilir.. aaa susamadim .. neyse kocaman neyse.. 18 56 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Terör seviciler toplanmış, başkalarına beddua ediyor. 21 49 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    o baş köpek ömür boyu hapiste çıkmasın 20 6 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    zafer partisi fıkratının gereği yapıyor bu ülkede o tür partilerin hiç bir zaman yeri yoktur 15 8 Yanıtla
  • Ramazan İnanc:
    İnşalah sizde gürün yetim kalın inşalah o zaman zafer haklının olu 16 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Faşistler insanlık için tehlikeli bunlar hepsi. Birde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak yapiyorlar 5 2 Yanıtla
  • Mewan Niwan:
    Terorist bir partiden o beklenir zaten 0 1 Yanıtla
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