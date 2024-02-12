Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

BELEDİYE BİNASINA GİREREK ATEŞ AÇTI

Saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

3 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

TESLİM OLDU

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı
Saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük.

KARALAR: İŞE ALDIĞIMIZ BİR ÇALIŞAN SALDIRI DÜZENLEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuya ilişkin açıklama yaptı. Karalar, açıklamasında, "Vedalaşırken çalışan personellerden biri tarafından vuruldu. 2 el ateş ediyor. Kardeşimizin durumu kritik. İşe aldığımız bir çalışan tarafından saldırı düzenlendi" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olayın alacak meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şüpheli emniyette" ifadelerine yer verildi.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar\'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • müslüm yılmaz: Mit , İç işleri bakanlığı uyuyor mu, nedir bu başkan adaylarına saldırı furyası, dün akp küçükçekmece adayına bugün chhp adana bb. adayına saldırı. 38 36 Yanıtla

Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement