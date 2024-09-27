Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza - Son Dakika
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Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Deprem günü KKTC'ye gittiği tespit edilen Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

27.09.2024 13:42  Güncelleme: 13:58
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, dosya kapsamında toplanan tüm deliller dikkate alınarak sanık Hasan Alpargün'ün cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

"İNŞAATTA HİÇBİR EKSİK MALZEME KULLANMADIM"

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürerek, şunları iddia etti; "Ben kanunlara uygun bir apartman inşa ettim. İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde binada hasar oluşmadı. Bina kendisini bu bakımdan ispatlamıştır. Benim sorumluluğum kalmamıştır. Binada büyük tadilatlar yapılmıştır. Taşıyıcılara ve kolanlara fiziki müdahaleler vardır. Depremin ivme kuvveti binayı yıkmıştır. Ben olaydan sonra polise kendim teslim oldum. Benim ciddi sağlık sorunlarım var. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum, 73 yaşındayım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

MEVCUT HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davaya katılan müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak sanık Alpargün'ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın bu yönde mütalaasını değiştirmesini talep etti. Mahkeme heyeti, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

DEPREM GÜNÜ KKTC'YE GİTTİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün savcılık ifadesinde, "Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu" beyanında bulunmuştu.

Adana\'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Yaşar Koldemir:
    Bunu kontrol edenlerin, gerekli izni verenlerin hiç mi sucu yok 71 1 Yanıtla
    Sena:
    Bunlar olmasına rağmen oy toplamak için imar affı çıkaranı da unutmamak lazım! Beyefendi hiç suçu yok gibi sarayda yayılıp oturuyor. 6 1
    beyinsiz japon:
    Haberi iyi oku bina ne zaman yapilmis sonra bu sacma yorumlarinizi yazin 0 1
  • Ensar Aktaş:
    Vay be bu ceza teröristlere bile verilmiyor. Adam öldüren bile 3 sene yatıp çıkıyor. Böylr cezalar varmıymış ülkemizde şaşırdım. 46 3 Yanıtla
  • Emrah Polattimur:
    Umarım çıkmaz 44 1 Yanıtla
  • AYDIN YABANLI:
    Bu müteahhitleri denetleyene hiç mi ceza yok, bu belediyeler ne iş yapar, asıl orası önemli, iş işten geçtikten sonra ne kadar işe yarar, yapan yine yapar, işin başında tedbir lazım. Bu kadar insanın hıncını üç beş müteahhitten çıkar, denetimi es geç, çözüm değil bu. 35 1 Yanıtla
    Mustafa Kaya:
    eğer ücret verdiyse göz yumdularsa onlar da söylesin onlar da toplasınlar kendi o kadar müebbet onca yıl içeride kalacak ona sebep olanlar da onlar da içeri alsınlar 1 0
  • Aksun Kirdagezen:
    Katil 27 3 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Tabi tabi verin siz kurtulun, yapı denetim belediye hiç suçlu değil. Sen adamdan üç beş kuruş rüşvet al, imarına onay ver, hiç kontrol etme, sonra suçlu mütahit. Atın adamı medyanın önüne siz hiç suçlu değilsiniz, öyle mi ? Adamda %1 suç varsa sizde % 1000 suç var, bütün günahta sizin. Alma rüşvet verme izin, adam gibi denetim yap, bak imar şartına uyuyor mu diye…!!! Ama yok, ne kontrol ne de bir şey, eee şimdi mütahit çeksin , siz ??? Sizin adaletiniz batsın. Bu olaylarda belediye ve yapı denetim suçludur arkadaş. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. 28 1 Yanıtla
    Sena:
    Oy toplamak, halka şirin görünmek için imar affı çıkaranı ne yapmalı!? 4 0
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