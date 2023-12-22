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Adana'da FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana\'da FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası
22.12.2023 - 16:15,
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Adana'da FETÖ'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 2 sanıktan 1'i 6 yıl 10 ay 15 gün, diğer sanık ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.T. ile M.Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu, sanık B.T'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık B.T, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık M.Ş'de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık B.T'yi 6 yıl 10 ay 15 gün, sanık M.Ş'yi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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