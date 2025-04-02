Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Adana'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.04.2025 15:19
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Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan- Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3\'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Güncel Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    DEVLETIMIZ BU DINI BAYRAM TATILLERINI CENABI ALLAHIN EMRETTIGI SEKILDE UYGULAMALI VE EKSTRA TATİL UZATMALARINA DERHAL SON VERMELIDIR. 24 15 Yanıtla
  • Gülsüm Akbulut:
    allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 18 1 Yanıtla
  • 538779:
    sanki çok zengin ülkeyiz 9 gün tatil hiç gerek yok zaten millet zamanı geldimi tatil yapıyor .çok yazık 2 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    insan gibi araçlarınızı kullansaniz hic bi kaza meydana gelmez. Bi araba kullaniyo diye önünü göremeyen insanlar var. (havalarında gecilmiyo) sonuç hep böyle kazalar. 0 1 Yanıtla
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