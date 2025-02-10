Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti - Son Dakika
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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

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Spor tarihinin unutulmaz olaylarından biri dün akşam yaşandı. Adana Demirspor, Galatasaray mücadelesinde sahadan çekildi. Hareketli gündemin olduğu Adana Demirspor'dan bir de ayrılık haberi geldi. Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

10.02.2025 09:35
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Dün akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelen Adana Demirspor, sahadan çekilmişti. Türk futbolunda hareketli dakikalar yaşanırken Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

"KULÜBÜM VE SAĞLIĞIM İÇİN AYRILIYORUM"

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

SAHADAN ÇEKİLME VE SONUÇLARI

Galatasaray maçında sahadan çekilme kararı, futbol kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Süper Lig tarihinde nadir görülen bu olay, Adana Demirspor'un geleceği için kritik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu konuda nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

CEZA YAĞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Geçen sezon da İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti. Sarı siyahlılar, 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puan silme cezası verilmişti.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

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Son Dakika Güncel Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • Osman A:
    Sen niye istifa ediyosun be arkadaş.Bırak haksız penaltı alanlar,ağlayıp zırlayanlar istifa etsin.Niye suçlu ve haksız olanı,haklı çıkarıyosun. 195 261 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray ile uğraşanin çocuğu olmaz 152 192 Yanıtla
  • Ateş:
    Yaaaa...Gs ve Okan efendi zırlaya zırlaya,kollana kollana maç alsın senin canın yansın,kalk bide istifa et.Ya arkadaş acaipsiniz yaaaa.Gs nin ekmeğine yağ sürüyosunuz. 118 168 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    etmese ayıp ederdi talimat adamları 156 78 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Murat sancağın Kuklası. Bir Adana demir spor taraftarı olarak Allahınızdan bulun diyorum. 174 49 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Ramazan Ertaş takımından utanma gurur duy..Haksızlığa karşı durdunuz.. 78 104 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    oda böyle bir kumpasa ve oyuna ortak olduğu için utanç duyuyordur 120 52 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    aferin akıllı olun gs sorun yaratan toz olur:D 76 68 Yanıtla
  • Muharrem Şahin:
    tiyatro 98 30 Yanıtla
  • Mehmet Aslan:
    s.. in gitsin. 75 46 Yanıtla
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