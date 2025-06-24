Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Adana'dan geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.
7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Deprem anında bazı vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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