Adana Kozan\'da su borusu kuryenin başına düştü, kask sayesinde yara almadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kuryenin başına, motosikletiyle çarptığı plastik su tahliye borusu düştü. Kurye kaskı sayesinde yara almazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede 15 Ekim'de paket teslimatı yapan kurye, motosikletiyle geri manevra yaptı. Motosiklet, o sırada kaldırımdaki su tahliye borusuna çarptı. Yerinden sökülen boru parçası, kuryenin başına düştü. Kurye, başına takılı kask sayesinde yara almadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.