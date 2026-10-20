Adana Kozan\'da su borusu kuryenin başına düştü, kask sayesinde yara almadı

Adana Kozan'da su borusu kuryenin başına düştü, kask sayesinde yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Ekim'de motosikletiyle geri manevra yapan kurye, kaldırımdaki plastik su tahliye borusuna çarptı ve yerinden sökülen boru parçası kuryenin başına düştü. Kurye kaskı sayesinde yara almazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde kuryenin başına, motosikletiyle çarptığı plastik su tahliye borusu düştü. Kurye kaskı sayesinde yara almazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçede 15 Ekim'de paket teslimatı yapan kurye, motosikletiyle geri manevra yaptı. Motosiklet, o sırada kaldırımdaki su tahliye borusuna çarptı. Yerinden sökülen boru parçası, kuryenin başına düştü. Kurye, başına takılı kask sayesinde yara almadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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