Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar ve Aylar'a baskın yapıldı, 65 kişi gözaltına alındı

ADANA merkezli 3 ilde 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlarıyla bilinen organize suç örgütlerine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunlar suç örgütünün, 19 Ekim'de haraç istedikleri temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu'nun 15 yaşındaki oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu başından silahla vuran grup olduğu bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı 'Kurşunlar' ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı 'Aylar' organize suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple deşifre edilen iki suç örgütüne üye olduğu belirlenen 65 şüphelinin kimliği tespit edildi.

HARAÇ İSTEDİKLERİ İŞ İNSANININ OĞLUNU VURDULAR

Şüphelilerin, sanal medya üzerinden propaganda yaparak örgüte üye kazanmaya çalıştıkları, yurt dışı telefon numaralarından aradıkları iş insanlarını ölümle tehdit ederek haraç istedikleri belirlendi. Ayrıca 'Kurşunlar' suç örgütünün, 19 Ekim'de haraç istediği temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu'nun 15 yaşındaki oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu öldürme kastıyla silahla başından vurduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETTE

Bu tespitler üzerine Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlenen KOM ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 65 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.