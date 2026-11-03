Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar ve Aylar'a baskın yapıldı, 65 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar ve Aylar'a baskın yapıldı, 65 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli 3 ilde 'Kurşunlar' ve 'Aylar' suç örgütlerine yönelik operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunlar örgütünün 19 Ekim'de haraç istediği iş yeri sahibinin 15 yaşındaki oğlunu başından vurduğu belirtildi, şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ADANA merkezli 3 ilde 'Kurşunlar' ve 'Aylar' adlarıyla bilinen organize suç örgütlerine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunlar suç örgütünün, 19 Ekim'de haraç istedikleri temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu'nun 15 yaşındaki oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu başından silahla vuran grup olduğu bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve elebaşılığını Mehmet Reşit Aktay'ın yaptığı 'Kurşunlar' ile elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı 'Aylar' organize suç örgütlerine yönelik soruşturma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple deşifre edilen iki suç örgütüne üye olduğu belirlenen 65 şüphelinin kimliği tespit edildi.

HARAÇ İSTEDİKLERİ İŞ İNSANININ OĞLUNU VURDULAR

Şüphelilerin, sanal medya üzerinden propaganda yaparak örgüte üye kazanmaya çalıştıkları, yurt dışı telefon numaralarından aradıkları iş insanlarını ölümle tehdit ederek haraç istedikleri belirlendi. Ayrıca 'Kurşunlar' suç örgütünün, 19 Ekim'de haraç istediği temizlik ürünleri satan iş yeri sahibi Ercüment Musaoğlu'nun 15 yaşındaki oğlu Nurmuhammed Musaoğlu'nu öldürme kastıyla silahla başından vurduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETTE

Bu tespitler üzerine Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlenen KOM ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 65 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır Koca kentin tek umudu Hülya Avşar: Bizi bir tek o kurtarır
Yayında “Rahmet okumayan“ Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu Yayında "Rahmet okumayan" Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
13:36
Şampiyonlar Ligi’nde futbol şöleni Hangi maç hangi kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?
13:27
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 13:46:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana merkezli 3 ilde Kurşunlar ve Aylar'a baskın yapıldı, 65 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android