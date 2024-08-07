Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı - Son Dakika
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Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntının ardından 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi. Vatandaşların panikle kendini sokaklara attığı depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

07.08.2024 06:49  Güncelleme: 07:50
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ

4.6 büyüklüğündeki depremin ardındansa bölgede 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Depremlerin yarattığı panikle vatandaşlar panikle kendini sokaklara atarken sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

KAYMAKAM ARSLANKÖYLÜ: BİZE ULAŞAN OLUMSUZLUK YOK

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü depremin ardından yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Adana\'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

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Son Dakika Güncel Adana'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Basar: Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? 86 8 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Allah bize az bile yapıyor, kimsenin kimseye tahammülü kalmamış, sapıklık hat safhada, iletişim sıfır, birşey olduğunda yardım çığlıkları neymiş hepimiz kardeşiz, herşey normale döndüğünde yine aynı. Daha sonra kimi kazıklarız, nasıl birden zengin oluruz vb. Allah affedeceğini mi sanıyorsunuz. Birbirinize tahammül yokken o kadar suç işleyeni giren bilen Yüce yarabbim teğet mi geçecek göreceğiz. Allah sabredenlerin yanındadır. Allah iyi ve doğru olanları herdaim kanadının altına alacaktır. 65 8 Yanıtla
  • Hakkı Aydın Bulut Karagundostu: Sabah namazini kildik tesbihatta iken sallandik hafiften ama hic korkmadim ölursek sahibimize gidecegiz zaten 52 10 Yanıtla
  • Bir garip Ulema: “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyâmetin sarsıntısı gerçekten çok korkunç bir şeydir.” (Hac 22/1) 27 2 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: Adana kozan geçmiş olsun allah korusun sizleri dünyanın her tarafı şu an savaş zülüm haksızlık güçlünün güçsüze zülümü kardeşin kardeşe düşmanlığı kimsenin kimseye tahamülü kalmadı allah sonumuzu hayrelsin daha çok zor günler bizi bekliyor . 19 2 Yanıtla
  • mert çelik: avızeyı elle sallayarak vıdeo cekıp atan olmadımı 8 8 Yanıtla
  • mert çelik: asgarı ucretlının,trılyonluk yenı ev alması lazım...eskı evde oturmaması lazım boylece depreme onlem almıs olur....bınalar eskıdı zamanında saglam bına yapılmamıs bu deprem ulkesınde...japonyaya bak bınalar 12 sıddetındede yıkılmıyor 5 2 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir: Allah herşeye kadirdir o bizim Mevlamızdır O ne dilerse o olur ondan gayri mevlamız yok Biz ona sığındık ona tabi olduk 0 1 Yanıtla

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