Adana\'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

2 SARSINTI DAHA MEYDANA GELDİ

4.6 büyüklüğündeki depremin ardındansa bölgede 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Depremlerin yarattığı panikle vatandaşlar panikle kendini sokaklara atarken sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

KAYMAKAM ARSLANKÖYLÜ: BİZE ULAŞAN OLUMSUZLUK YOK

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü depremin ardından yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."