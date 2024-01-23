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Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

3 ilde düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken şahısların esnafı haraca bağladığı, insanları darp ve tehdit ettikleri tespit edildi.

23.01.2024 - 08:22,  Güncelleme: 08:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli, Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-32 Operasyonu'nda elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

ELEBAŞI DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen "KAFES-32" operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde;

  • İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri,
  • Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları,
  • Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri,
  • Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları,
  • Darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları,
  • Kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Hangi Büyüklükte Olursa Olsun Organize Suç Örgütlerini Çökertip Adalete Teslim Edeceğiz"

Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını İsmail Süner\'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
YORUMLAR (6)
  • Selim Kayisi: Abi nasıl bir Türkiye olmuş, yakala yakala bitmiyorlar. CeHaPe acaba suç işleri bakanı derken haklı mıymış ? Yanıtla 19 105
  • uğur demirhan: hemen hemen her şehirde bu kadar büyümelerine nasıl müsama gösterilmiş hayretlik... Yanıtla 2 54
  • Selçuk Durgel: sayın bakanım bunlar bu kadar çoğalmışlar nedeninide eski bakana sorman gerekmiyormu sen ne iş yapıyordun diye düşünüyorum Yanıtla 1 54
  • kenan sar: ülke suç örgütü doldu Yanıtla 3 50
  • OĞUZ İÇEN : EVET SÜLEYMAN SOYLU SUÇ İŞLERİ BAKANLIĞI YAPTI,ÜLKEDE BİREYSEL SİLAHLANMA,SUÇ ÖRGÜTÜ KURUP YÖNETME,UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNÜ AÇAN KİŞİ,NİYE VEKİL YAPILDI NEDEN BAHÇELİ'YE ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN DEDİ KENDİ PARTİSİ İÇİNDE İSTENMEYEN KİŞİ OLARAK TEHDİD VARİ KONUŞUP HALKA HERŞEYİ AÇIKLARIM DERCESİNE VEKİLLİĞİ ALDI YİNE Yanıtla 2 38
  • Murat YILDIZ: Sn.Bakanımızı kutluyorum ama benim anlamadığım son zamanlarda hergün bir çete yakalanıyor. Bu çetelerin hepsi bir gündemi kuruldu, daha önceden yokmuydu, niye şimdiye kadar böyle yakalananları duymuyorduk Yanıtla 0 0

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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