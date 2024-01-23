Bakan Yerlikaya duyurdu! Elebaşılığını İsmail Süner\'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli, Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-32 Operasyonu'nda elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen "KAFES-32" operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde;
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Hangi Büyüklükte Olursa Olsun Organize Suç Örgütlerini Çökertip Adalete Teslim Edeceğiz"
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