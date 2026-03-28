Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti. Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Mutlu Işıksu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

NE OLMUŞTU? 

22 yaşındaki hukuk öğrencisi genç, ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilişki yaşadığını, durumu şikayet edince de tehdit edildiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını söylemişti. Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçmiş ve kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. 

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bak en azından partiden istifa etti gönderildi. malum partide oluyor daha beteri. ama bir kereden birşey olmaz, küçüğün rızası vardı deyip kapatıyorlar konuyu 6 4 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    UMARIM BAZI DİK DURANLANLARA İBRET OLUR 7 1 Yanıtla
  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Bravo asil bir davranış olmuş .. 5 2 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN Erhan BOSTAN:
    adamda gurur var 4 3 Yanıtla
  • Ela25042008 Ela25042008:
    Hangi partidenmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:52:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.