Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Adıyaman'da Çelikhan merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı.

06.06.2024 13:55  Güncelleme: 14:13
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6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerin 11.24 kilometre derinliğinde yaşandı.

ADIYAMAN 4.2 İLE SALLANDI

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

EKİPLERE HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

Yaşanan sarsıntının ardından AFAD ve belediye birimleri kontrol amaçlı devriye görevine başladı. Vatandaşlardan resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken ekiplerin kontrol çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Adıyaman\'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: geçmiş olsun Adıyaman 7 3 Yanıtla
  • Cesur Yürek: Allah korusun 4 3 Yanıtla
  • emrah bakansız: çok geçmiş olsun Allah beterinden korusun :( 3 1 Yanıtla
  • Uğur Üst: Geçmiş olsun kekeler 1 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Depremi de fırsata cevirdiler. Bir yıl içinde 300 bin konut yapıp teslim edeceğiz, yardım edeceğiz diye kandırıp o bölge halkının oyunu aldılar. Bir yılı geçti, 53 bin tane teslim ettiler. İhale bekliyorlar. Halen enkaz duruyor. Halen çadırda mücadele verenler var. 1 0 Yanıtla
  • Nazim Akkuş: geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz Allah daha büyüğünden korusun 0 0 Yanıtla

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