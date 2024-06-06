6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi. Saat 13.37'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Çelikhan ilçesi olarak belirlendi. Deprem, yerin 11.24 kilometre derinliğinde yaşandı.
Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de zaman zaman korkutan sarsıntılar meydana geliyor. O yıkıcı afetlerden en büyüğü 6 Şubat 2023'te meydana gelmiş ve 11 ilimiz etkilenmişti. Depremin yaralarının sarıldığı bölgelerden biri olan Adıyaman'da yeni bir sarsıntı yaşandı. 4.2 şiddetindeki depremi hisseden vatandaşlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.
Yaşanan sarsıntının ardından AFAD ve belediye birimleri kontrol amaçlı devriye görevine başladı. Vatandaşlardan resmi makamlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmazken ekiplerin kontrol çalışmaları devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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