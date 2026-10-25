Adıyaman Kahta'da iki aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da iki aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da iki aracın çarpışması sonucu 4\'ü çocuk 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek yolu üzeri Gölgeli Köyü yakınlarında meydana geldi. Serhat Y. (47) yönetimindeki 02 ER 200 hafif ticari araç ile Bekir Ç.'nin (44) kullandığı 35 AYB 658 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan müdahalenin ardından 4'ü çocuk 8 yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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