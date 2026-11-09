AFAD ve jandarma, Iğdır Tuzluca'da kaybolan 10 küçükbaş hayvanı dronla arıyor

AFAD ve jandarma, Iğdır Tuzluca'da kaybolan 10 küçükbaş hayvanı dronla arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bir çiftçi, bahçesindeki 10 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark etti. AFAD ve jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu köy çevresinde hayvanları dronlarla arıyor.
Iğdır'da bir çiftçinin bahçesindeyken kaybolan 10 küçükbaş hayvanı, ekipler bölgede dron desteğiyle arıyor.
Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Atış, bahçesindeki küçükbaş hayvanların kaybolduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri geldi.
Ekipler dronlarla köy civarında arama çalışması başlattı.
Kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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