AfB Komisyonu Başkanı Yusuf, ABD'nin Zimbabve yaptırımlarının kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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AfB Komisyonu Başkanı Yusuf, ABD'nin Zimbabve yaptırımlarının kaldırılmasını istedi

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Afrika Birliği, ABD'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımlarının derhal ve koşulsuz kaldırılmasını istedi. AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, yaptırımların finans ve kalkınma yardımlarına erişimi kısıtladığını, yatırımı caydırdığını ve iş yapma maliyetlerini artırdığını belirtti.

CAPE Afrika Birliği (AfB), ABD'nin Zimbabve'deki bazı kişi ve kurumlara yönelik tek taraflı yaptırımlarının derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, Zimbabve'ye yönelik yaptırımların ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması üzerindeki olumsuz etkilerinden duyduğu endişeyi ifade etti.

Yusuf, ABD yaptırımlarının, Zimbabve'nin uluslararası finans sistemine erişimini kısıtladığını, doğrudan yabancı yatırımları caydırdığını ve ülkede iş yapma maliyetlerini artırdığını belirtti.

Yaptırımların ülkenin kalkınma yardımlarına erişimini de ciddi ölçüde sınırlandırdığını savunan Yusuf, bu durumun Zimbabve'nin 2030 yılına yönelik kalkınma hedeflerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yusuf, söz konusu yaptırımların Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) bölgesel ekonomik bütünleşme hedefleri, AfB'nin 2063 Gündemi ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasını da zorlaştırdığını kaydetti.

AfB'nin Zimbabve'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yürütülen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Yusuf, SADC'nin bu konudaki tutumunu da desteklediklerini bildirdi.

Yusuf, Zimbabve'ye yönelik tek taraflı yaptırımların derhal ve koşulsuz kaldırılması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumu bu yönde adım atmaya davet etti.

Zimbabve'ye yönelik yaptırımlar

ABD, Zimbabve'de demokratik süreçlerin engellenmesi, insan hakları ihlalleri ve siyasi şiddet gerekçeleriyle 2003'te başlattığı ülkeye özgü yaptırım programını Mart 2024'te sona erdirmişti. Ancak Washington yönetimi, aynı tarihte Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi ve 3 kuruluşa, yolsuzluk ve ciddi insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) ise Zimbabve'de demokrasi ve insan haklarına ilişkin gelişmeler nedeniyle 2002'de başlattığı yaptırımlar kapsamındaki seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma tedbirlerini Şubat 2026'da kaldırırken silah ambargosunu Şubat 2027'ye kadar uzatmıştı.

İngiltere de 2021'de demokratik kurumlara yönelik müdahaleler ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle bazı Zimbabveli yetkililere seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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