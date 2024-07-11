Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

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AFAD, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 km derinlikte oluşan sarsıntı yaklaşık 5 saniye sürerken vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı.

11.07.2024 07:04  Güncelleme: 07:35
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Afyonkarahisar'dan geldi.

5 SANİYE SÜREN DEPREM BÜYÜK PANİK YARATTI

AFAD yetkilileri, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 7 km derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden olurken, 5 saniye kadar süren depremin ardından vatandaşlar sokaklara fırladı.

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afyonkarahisar'daki depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını aktardı.

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
Afyonkarahisar\'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ibrahim Kaderim: Veriler doğru değil daha şiddetliydi 5 civarı 5 12 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Rabbim esirge tüm afetletlerinden inşallahh 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: geçmiş olsun afyon 11 1 Yanıtla
  • mert çelik: yakında bır yerlerde yıkıcı deprem yakın gıbı 3 5 Yanıtla
  • Mehmet Şimşek: Olumsuz bir durum inş yoktur ama bir maraşlı olaraktan söylüyorum heran olabilir güdüsüyle hareket edin ve + bir sığnak şart o araba bile size ev olabiliyor Allah daha kötüsünü göstermesin inş. 8 0 Yanıtla

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