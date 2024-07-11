Afyonkarahisar\'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Afyonkarahisar'dan geldi.

5 SANİYE SÜREN DEPREM BÜYÜK PANİK YARATTI

AFAD yetkilileri, Afyonkarahisar'ın merkezinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık 7 km derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden olurken, 5 saniye kadar süren depremin ardından vatandaşlar sokaklara fırladı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afyonkarahisar'daki depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını aktardı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı; "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."