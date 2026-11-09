Afyonkarahisar Sandıklı\'da boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı

Afyonkarahisar Sandıklı'da boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Çay Mahallesi kırsalındaki boş arazide bilinmeyen nedenle yanmaya başlayan çok sayıda lastik gökyüzünü siyah dumanla kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde boş arazide yakılan çok sayıda lastik nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çay Mahallesi kırsalında kullanılmayan lastikler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü siyah duman kaplarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerince yangın söndürüldü.
Kaynak: DHA
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