Ağıralioğlu, TÜİK verisine rağmen milletin sofrası büyümüyorsa başarı yok dedi - Son Dakika
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Ağıralioğlu, TÜİK verisine rağmen milletin sofrası büyümüyorsa başarı yok dedi

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Ağıralioğlu, TÜİK verisine rağmen milletin sofrası büyümüyorsa başarı yok dedi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TÜİK'in yüzde 29,77'lik yıllık enflasyon verisine rağmen alım gücü artmıyorsa ekonomide başarıdan söz edilemeyeceğini söyledi. Ağıralioğlu, enflasyon düşüşünün hayat pahalılığını bitirmediğini savunarak iktidarı eleştirdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir ekonominin başarısı, yalnızca enflasyonun kaç puan düştüğüyle değil, milletin hayatının ne kadar iyileştiğiyle ölçülür. Siz rakamları düzelttik diyebilirsiniz. Bizim ölçümüz bellidir: Milletin sofrası büyümüyorsa, vatandaşın alım gücü artmıyorsa, ekonomide başarıdan söz edilemez" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından enflasyon verileri üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Enflasyon düşüyor, diyorlar. Peki, milletimizin hayatı ucuzluyor mu? Vatandaşımız pazara çıktığında, markete girdiğinde, ay sonunda faturalarını ödemeye çalıştığında bu düşüşü hissedebiliyor mu? Biz ekonomiyi yalnızca açıklanan rakamlardan, çizilen grafiklerden değil, milletimizin sofrasından konuşmak mecburiyetindeyiz. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 29,77 olarak açıklıyor. ENAG ise yüzde 45,12 diyor. İki hesap arasında 15 puandan fazla fark var. Gıdada fiyat artışı yüzde 27,73, konutta yüzde 40,24, ulaştırmada yüzde 36,39. TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı 38 bin lirayı, yoksulluk sınırı 123 bin lirayı aşmış.

Hangi emeklimiz bu rakamların karşısında rahat nefes alabiliyor? Hangi asgari ücretlimiz evinin ihtiyaçlarını gönül rahatlığıyla karşılayabiliyor? Hangi anne baba evladının yarınından emin olabiliyor? Bir de dönüp Avrupa'ya bakalım. Eylül 2026 verilerine göre Türkiye, karşılaştırılan 37 Avrupa ülkesi arasında en yüksek enflasyona sahip ülke. Avrupa'da enflasyon düşük tek haneli oranlarla konuşulurken biz hala yüzde 30'a yaklaşan enflasyonu başarı diye anlatmaya çalışıyoruz.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ BAŞKA HAYAT PAHALILIĞININ SONA ERMESİ BAŞKADIR"

Elbette enflasyonun düşmesini isteriz. Elbette fiyat artışlarının yavaşlaması önemlidir. Ancak şunu birbirinden ayırmak zorundayız: Enflasyonun düşmesi başka, hayat pahalılığının sona ermesi başkadır. Dün 100 liraya aldığını bugün 130 liraya alan vatandaşımıza, 'merak etme, artık daha yavaş pahalanıyor' diyerek ekonominin düzeldiğini anlatamazsınız. Milletimizin ihtiyacı, pahalılığın hızının düşmesinden ibaret değildir. Milletimizin ihtiyacı, kazandığı parayla insanca yaşayabilmektir. Üreticinin maliyet altında ezildiği, çiftçinin tarlasından kazanç sağlayamadığı, esnafın siftah yapmakta zorlandığı, sanayicinin finansmana ulaşamadığı bir düzende ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Siz bütün bunları görmezden gelip yalnızca enflasyon grafiğinin aşağı yönünü göstererek başarı ilan edemezsiniz.

Bir ekonominin başarısı, yalnızca enflasyonun kaç puan düştüğüyle değil, milletin hayatının ne kadar iyileştiğiyle ölçülür. Siz rakamları düzelttik diyebilirsiniz. Ama milletimizin sofrasındaki eksilmeyi, cebindeki daralmayı, evindeki geçim sıkıntısını rakamların arkasına saklayamazsınız. Bizim ölçümüz bellidir: Milletin sofrası büyümüyorsa, vatandaşın alım gücü artmıyorsa, ekonomide başarıdan söz edilemez."

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuYavuz AğıralioğluPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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