Ağrı Diyadin'de 8 kilometre yürüyüş yapıldı, 60 metrede highline etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı Diyadin'de 8 kilometre yürüyüş yapıldı, 60 metrede highline etkinliği düzenlendi

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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda doğa tutkunlarının katılımıyla 8 kilometrelik yürüyüş yapıldı. Dördüncüsü düzenlenen programda 60 metre yükseklikte highline etkinliği gerçekleştirildi, Kızılay katılımcılara yemek ve yöresel lezzetler ikram etti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda doğa tutkunlarının katılımıyla 8 kilometrelik parkurda yürüyüş yapıldı.

Bölgenin en önemli akarsu kaynaklarından biri olan Murat Nehri'nden adını alan kanyonun daha fazla bilinmesi amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Diyadin Kaymakamlığınca program düzenlendi.

Kudret Köprüsü'nün bulunduğu alanda bir araya gelen katılımcılar, yürüyüşe başladı. Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşte zaman zaman mola veren katılımcılar, daha sonra kanyonun içerisindeki Millet Bahçesi'ne ulaştı.

Burada devam eden programda Vali Önder Bozkurt, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz ve beraberindekiler, alandaki stantları gezdi.

Çeşitli etkinliklerle devam eden programda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ve yöresel lezzetler ikram edildi.

Murat Kanyonu'nun kayalıklarına sabitlenen 120 metrelik ip istasyonuyla 60 metre yükseklikte highline (yüksekte ip üstünde yürüme) etkinliği de yapıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bozkurt, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyadin Kaymakamı Korkusuz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Murat Kanyonu'ndaki yürüyüşün geleneksel hale geldiğini ve bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diyadin'in yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Korkusuz, şöyle konuştu:

"Program kapsamında ip üzerinde denge sağlama highline (yüksekte ip üstünde yürüme) etkinliği yapıldı. Yamaç paraşütü uçuşu yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizle beraber çeşitli yürüyüşler gerçekleştirdik."

Korkusuz, çocuklar için çeşitli sportif etkinlikler yaptıklarını ve onlara hediye verdiklerini anlattı.

Slackline sporu yapan Sedat Kale ise kanyonda ilk defa yüksekte ip üstünde yürüme etkinliği de yapıldığını ve manzaranın etkileyici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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