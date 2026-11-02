Ağrı Tutak\'ta 8 kadın kilim dokumacılığını yaşatıp aile bütçesine katkı sağlıyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan geleneksel kilim dokumacılığını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için tezgah başında ilmek ilmek emek veriyor.

Kaymakamlık koordinesinde ilçede müzik ve dikiş-nakış gibi kursların bulunduğu Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunuyor.

Merkezin bünyesinde bir süre önce kurulan Tutak Kadın Kooperatifi'nde açılan kilim dokuma kursunda tezgahın başına geçen 8 kadın, halı ve kilim motiflerini ilmek ilmek işliyor.

Mesleği öğrenen kadınlar, ürettikleri halı ve kilimleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, kursu ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihinde, dokusunda ve kültüründe yer alan halı ve kilim dokumacılığını gelecek nesillerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaymakamlık olarak kadın emeğine yönelik faaliyetlerin yanında olacaklarını dile getiren Coşkun, "Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir. Bugün de burada bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Az önce ilk defa halı kesimini icra ettik. Çok da büyük memnuniyet duyduk. İnşallah daha nicelerine kavuşturacağız." dedi.

Coşkun, ADEM'de 10'un üzerindeki kursun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde Halk Eğitim Merkezi'nin de destekleriyle açıldığını anlattı.

Kurslara katılan kadınların aile ekonomilerine de katkı sağladığını belirten Coşkun, "Gayemiz kadın emeğini daha güzel, daha kalifiye, daha inovatif bir hale getirmek. Buradan yüzlerce kadınımız faydalanıyorlar ve çok güzel işler de çıkartıyorlar. Aile bütçesine katkısını da sağlıyorlar. Piyano ve gitar kursu da çok iyi. Çocuklarımız hakikaten bu konuda mahirler." diye konuştu.