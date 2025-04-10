Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs\'a ertelendi

Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün yapıldı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

BASIN MENSUPLARI VE İZLEYİCİLER ALINMADI

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürdü.

SAVCI YAŞ TESPİTİ TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye'nin kilitlendiği Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelenirken savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise herhangi bir hastane doğum kaydına ulaşılamadığını ifade etti. Bu nedenle her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti. Hakim, verilen arada bu talepleri değerlendirecek ve kararını açıklayacak.

Acılı anne ve teyze, duruşmayı gözyaşlarıyla takip etti.

ADLİYE KORİDORUNDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

AİLE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.