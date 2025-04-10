Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika
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Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

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Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin bugün görülen dava 8 Mayıs'a ertelendi. Savcı suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan her 2 sanık için yaş tespiti talep ederken hakim bu talepleri değerlendirerek kararını açıklayacak.

10.04.2025 14:08
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Kadıköy'de, İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün yapıldı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.

BASIN MENSUPLARI VE İZLEYİCİLER ALINMADI

Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürdü.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

SAVCI YAŞ TESPİTİ TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye'nin kilitlendiği Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelenirken savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise herhangi bir hastane doğum kaydına ulaşılamadığını ifade etti. Bu nedenle her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti. Hakim, verilen arada bu talepleri değerlendirecek ve kararını açıklayacak.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Acılı anne ve teyze, duruşmayı gözyaşlarıyla takip etti.

ADLİYE KORİDORUNDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

AİLE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.

Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs\'a ertelendi
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Kadıköy, Güncel, Hakim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Rook:
    neden erteleniyor,çocuğu öldürmiş caniler herşey ortada,öldürenlere ve aileyi tehdit edenlere en ağır ceza verilmeli,içerde ömürleri son bulmalı 56 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ülkede adalet varsa katilleri masumlaştırmadan gereğini yapar . öldürmeye aklı eren cezayı da çekecek abi 50 1 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    en üst seviyede ceza verilmesi gerekli indirim dahi yapılmamalı bu çocuk herkesin evladı olabilirdi Bu suçu işlemeyi akıl eden cezasınada katlanacak 32 0 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Bıçak tutacak kadar büyümüş ise kısas yapılsın, aile versin kararı. Bence topluma zararlı bireyler, temizlenmeli. 17 0 Yanıtla
  • yusuf demirbaş:
    iklim kanunu ne oldu. neler yasaklanıyor bir haber yapın 0 0 Yanıtla
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