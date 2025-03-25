Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, aile hekimlerinin yazdığı ilaçların süresinin uzatıldığını belriterek şu ifadeleri kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle;
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.
Son Dakika › Güncel › Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)