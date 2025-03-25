Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı - Son Dakika
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Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" ifadelerini kullandı.

25.03.2025 10:04  Güncelleme: 10:34
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, aile hekimlerinin yazdığı ilaçların süresinin uzatıldığını belriterek şu ifadeleri kullandı.

AİLE HEKİMLERİNİN YAZDIĞI İLAÇLARIN SAYISI ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle;

  • 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık.
  • Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.
  • Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aydin Yildiz:
    Sözüm meclisten dışarı zaten hastahanede doktor yüzü görmek imkansız iken yerinde bir karar olmuş. Buna en çok İlacı bitecek diye üzülen 90 yaşındaki babam sevinecek.. 30 1 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Zaten millet leblebi yer gibi ilaç yiyor 6 3 Yanıtla
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