Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek - Son Dakika
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Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini belirten Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Narin davasında gerekçeli kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

30.12.2024 13:09
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıklamıştı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken karar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Bugün Narin Güran davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini belirtti.

"3 ŞAHISLA İLGİLİ KARAR YÜREKLERE SU SERPTİ"

Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi.

"MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARINI BEKLİYORUZ"

Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar\'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Aile Bakanlığı, Narin Güran, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Odabaş:
    Recep ayını karşılayan gece yani 31 Aralık 2024 Salı'yı Çarşamba gününe bağlayan gece 20 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer rekatta bir selam verilerek kılınır. Bu dünyada daha efdal bir ibadet yok 28 8 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Cezalar tamam da kim ne yapmış hiç bir açıklama gelmedi, yada ben kaçırdım 27 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    öldüren kim hala belli değil bide adalet yerini buldu diyorlar ilgisi yok direkt olarak öldüren suçu işleyen veli değil çözülemeyen bir cinayet daha Türk adaleti sınıfta kaldı 18 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neyini itiraz edecek nasıl kanun bu yahu 10 3 Yanıtla
    KAMPÇI ÇAKIRBEYLİ:
    Nevzat bahtiyar ın cezası çok az bulunduğu için itiraz edecek diğerleri zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 0 0
  • Galatasaray 1905:
    o köyde bir namussuzluk var herkes ört pas ediyor ucu nereye dokunacak acaba anlayan anladı zaten 8 2 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Feodal yapı ağa nederse o yapılır. 7 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bahtiyar Yırtacak gibi 5 1 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Arkadaş gerekçeli kararda açıklanır her bku biliyormuş gibi yorum yazmayın neden bu ceza verildi kim öldürdü bunları gerekçeli kararda açıklarlar zaten 3 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    avukat der biliyordu çıkartır adelet yok sonuçta herkes biliyor 1 1 Yanıtla
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