Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar\'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek

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Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıklamıştı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken karar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Bugün Narin Güran davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini belirtti.

"3 ŞAHISLA İLGİLİ KARAR YÜREKLERE SU SERPTİ"

Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Biz bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi.

"MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARINI BEKLİYORUZ"

Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.