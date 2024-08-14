AK Parti Batman İl Başkanlığından Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Batman İl Başkanlığından Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla partinin kuruluş yıl dönümü kutlandı. Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partinin hizmetlerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

14.08.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman İl Başkanlığınca düzenlenen programla partinin kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, geçen 23 yıllık sürede her alanda millete asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanın gönlünü kazanmanın gayretiyle çalıştıklarını ve bugün de aynı inançla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Partinin girdiği her seçimde halkın büyük teveccühünü kazandığını ifade eden Nasıroğlu, partilerinin şimdi "Türkiye Yüzyılı"nı inşa sürecinde olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın herkesin mücadelesi ve azmiyle inşa olacağına inandığını vurgulayan Nasıroğlu, "Türkiye'nin kaderini değiştiren işler yaparken, vesayet odaklarının, darbe sevdalılarının ve Türkiye düşmanlarının saldırılarına karşı hep birlikte mücadele verdik. Bu mücadeleyle birlikte bir zihniyet değişimini de gerçekleştirdik. Türkiye'de dokunmadık insan, derdine derman olmadık kesim bırakmadık. Her dönemde, AK Parti'ye bir ömür biçmeye çalışanlar olmuştur. Ancak herkes bilmeli ki AK Parti henüz 23 yaşındadır, doğrular için hep iş başındadır." ifadelerini kullandı.

Partilerinin Türkiye'de umutları yeşertmeye ve millete hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla hayallerimizi kurmaya, onları gerçekleştirmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir amacımız var. Güçlü Türkiye'yi inşa edip gençlerimizin ulaşacağı 2053 ve 2071 hedeflerine hazır hale getirmektir. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Ferhat Nasıroğlu, Milletvekili, AK Parti, AK Parti, batman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Batman İl Başkanlığından Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Batman İl Başkanlığından Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement