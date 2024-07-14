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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Nasıroğlu, TPAO Kristal Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda şehrin büyümesinin ve gelişmesinin en önemli paydaşlarından birisi olarak basını gördüklerini söyledi.

Hayata geçirmek istedikleri projelerle ilgili en kısa sürede adımlar atacaklarını ifade eden Nasıroğlu, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen İluh Devlet Hastanesiyle ilgili yaptıkları çalışmalara değindi.

Kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle hastane için tahliye kararı aldıklarını belirten Nasıroğlu, "Çok eski bir bina olduğu için yapısal problemler olduğunu gözlemledik ve bunun için kapsamlı bir rapor hazırlayıp Sağlık Bakanı'na sunduk." dedi.

Nasıroğlu, hazırlanan raporda, hastanenin yanında bulunan Hava Lojmanlarının yıkılıp, alanın İluh Devlet Hastanesi binası için kullanılmasını istediklerini ve mevcut hastane binası tamamlanana kadar prefabrik hastane kurma fikirleri olduğunu belirtti.

Çözüm önerilerinin olumlu karşıladığını anlatan Nasıroğlu, "Sadece sorunlardan şikayet etmek yetmiyor. O sorunun çözümü için de proje üretilmesi ve çalışılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.