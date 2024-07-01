AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Halk Günü Programında Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, halk günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Partinin il binasında gerçekleştirilen programda vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, sorunları dinledi.
Nasıroğlu, vatandaşlarla ilgilenmeye ve sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini belirterek, "Sık sık vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizi tek tek dinleyerek sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bizler bu koltuklarda kıymetli vatandaşlarımız için varız." dedi.
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