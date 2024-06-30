AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, mahalle ziyaretinde muhtarların ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Nasıroğlu, vatandaş buluşmaları kapsamında Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti.

Nasıroğlu, Şerzan Kurt Parkı'nda Batman Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulsamet Akgül ile beraberindeki muhtarların ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.