AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesini ziyaret etti.
Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Sason Kaymakamı Furkan Başar ve Belediye Başkanı İrfan Demir'e ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde Nasıroğlu, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye destek vereceklerini kaydetti.
Daha sonra Nasıroğlu, esnafı ziyaret etti.
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