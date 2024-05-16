AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti - Son Dakika
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AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

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Ankara Emniyeti'nde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin grup toplantısında görüntülendi. Soru soran bir muhabirin cep telefonuna müdahale ederek görüntü alınmasını istemeyen Soylu'nun toplantı sırasında oldukça gergin olduğu ve sürekli olarak telefonuyla ilgilendiği dikkatlerden kaçmadı.

16.05.2024 07:57
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, Soylu'nun ziyaret nedeninin, Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs'ta görevden alınan üç polis şefi olduğu iddia edilmişti. AK Parti'nin grup toplantısında görüntülenen Soylu, kendisinin yanına gelen ve çekim yapmak isteyen gazetecilere engel oldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

ESKİ BAKAN SOYLU'NUN GERGİN ANLARI

Görüntü alınmasını istemeyen Süleyman Soylu'nun gergin anları yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Sürekli cep telefonuna baktığı ve elindeki kağıtla bir süre uğraştıktan sonra parçalara ayırdığı görüldü. Süleyman Soylu'nun gergin anları anbean böyle görüntülendi.

AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti

ERDOĞAN VE SOYLU ARASINDA "KOMPLO" GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğu sıkça konuşulmuş ve Soylu'nun, Erdoğan'a, "Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı" dediği öne sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Soylu'ya "Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya'yı çağırıp konuştuğunu" söylediği kulislerde konuşulanlar arasında yerini aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin yankıları hala sürerken Süleyman Soylu'nun, soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale ederek engel olduğu ve grup toplantısı boyunca gergin olduğu anlardan geriye bu görüntüler kaldı.

Ayhan Bora Kaplan, Süleyman Soylu, AK Parti, Deprem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti - Son Dakika
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