AK Parti\'nin yerel seçimde CHP\'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

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Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu.

AK PARTİ'NİN KAYBETTİĞİ 3 İLDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede merkeze çekilen 3 isimse dikkatlerden kaçmadı. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye kaybettiği Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara, Amasya'da Vali Yılmaz Doruk ve Manisa'da Vali Enver Ünlü "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

SOYLU'YA YAKIN İSİMLER MERKEZE ÇEKİLDİ

Dönemin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimler; Burdur Valisi Türker Öksüz, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de Erdoğan'ın imzasıyla merkeze çekildi. Burdur Valisi Öksüz, Soylu'nun bakanlığı döneminde genel sekreterlik görevini yürütmüş, Soylu döneminde valiliğe atanmıştı. Bolu Valisi Kılıç ise Soylu döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı'ydı. Merkeze çekilen isimlerden olan Erol Karaömeroğlu'nun, Bitlis Valiliği yaptığı süreçte kentteki jandarma teşkilatında yaşanan olaylara gerekli müdahaleyi yapamadığı biliniyordu.