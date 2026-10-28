AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, aziz milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürü olduğunu vurgulayan Toy, milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı istiklal mücadelesinin Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini aldığını ifade etti.

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Sivas'ın üstlendiği tarihi rolün ise kendileri için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu belirten Toy, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelenin rotasının çizildiği, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nde milli birlik ve bağımsızlık iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konulduğu kadim şehrimiz, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı en önemli merkezlerden biri olmuştur. Sivas'tan tüm Anadolu'ya yayılan bağımsızlık ruhu, milletimizin ortak iradesiyle Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kutlu yolculuğun dönüm noktalarından biri olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Cumhuriyetimizin ikinci asrını eser ve hizmetlerle taçlandırmak, ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına katkı sunmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sivaslı hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin 103. yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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