AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

08.07.2024 17:12
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, emekli maaşına zam, Suriye ile ilişkiler, Gazze ve UEFA'nın Merih Demiral kararına ilişkin konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM ÇALIŞMALARI

"En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor. Karar verilmiş değil. 'Şu zamana yetişir mi?' diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

UEFA'NIN MERİH DEMİRAL KARARI

Milli takımımızı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez bir ceza. Bu ceza UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklamadan önce belli yerlerde yayınlanması bunun üzerinde bir siyasi gölge olduğunu net bir şekilde gösterdi.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetidir. Netanyahu barbarlığına net bir şekilde tavır alınmadığı sürece kimsenin barıştan bahsetmesinin sahiciliği yoktur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

ESED'E DAVET MESAJI VE SURİYE İLE İLİŞKİLER

13 yıldan beri süren bir tablo var. Normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Herhangi bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir tutum içerisinde bulunulmasını hoş görmeyiz. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir. Orada teröristan kurdurulma çabalarınadır. Kayseri'de ve Suriye'de meydana gelen olaylar birtakım provakatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Normalleşme söylemine karşı sabotajlar söz konusu olmuştur."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

Ömer Çelik, AK Parti, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Murat Yılmaz: milletvekili zammı olsa çoktan yasayı çıkarıp maaşları çekmiştiniz bile 103 2 Yanıtla
    Ahmet Çak: he he aynen dediğin gibi chp var ip var dem var deva var gelecek var saadet var ap,si var geriye kalan Mhp ve Akp sence kim menun bu tabloda karar verin 1 0
  • Mehmet Ali Dalgıç: 2000 tl zam yapacaklarsa gerek yok bence hiç uğraşmasınlar 77 2 Yanıtla
    Şükrü null: Ocak zammında sgk emeklisi zammı memur emeklisi zammına eşitlendi. temmuz emekli memur zammınıda sgk emeklisi zammına esitlenmesi gerekli. şimdide en düşük emekli maaşı diyerek memur emeklileri, özellikle yüksek prim ödeyenler mağdur ediliyor. artışlarında adaletle yapılması gerekiyor. 1 0
  • Yusuf YENILMEZ: Emekliye zam yapılırken çalışma yapılır, elektriğe, yakıta, otoyola, köprülere zam yapılırken fiyatlar yeniden belirlenir. Yapacağınız üç kuruşluk artışın ne çalışmasıdır bu ? Masal anlatmaya devam. !!! 62 4 Yanıtla
  • deniz beştaş: bence yeterli emekli maaşi soğan ekmekle devam etsinler 51 8 Yanıtla
  • Ahmet burak: herkes emekli maaşı gereksiz bence makarna ve sogan ekmek ile odeme yapilmali makarnada herkese verilmemeli 46 4 Yanıtla
  • cc jr: Gözümüz aydın. Yine çalışıyorlar. Kök maaşımıza zam gelecek, maaşımız 10 bin TL olacak.. 38 1 Yanıtla
  • nihat deniz: en düşük emekli aylığı 25 bin olması lazım vijdan? 33 3 Yanıtla
  • kadir kınay: fazla zorlamayın kendinizi millet açlığa alıştı sayenizde.Sanirsin bı zam yapacklar da çalışıyorlarmış.Sonunuz geldide geçti.Sizin hastalarımızın bedelini hep halimi çekmek zorunda.Kendi maaşını ve aylık harcamanida söylese halk bilsin 20 5 Yanıtla
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