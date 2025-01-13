AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın adaylığı gündemimizde

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Dünya bu görüşmeyi bekliyor! En yakınından yeni açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin kritik bir mesaj verdi.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI GÜNDEMİMİZDE"

Erdoğan'ın adaylığının gündemlerinde olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu gündemimizde. Formüle bakarız" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca "Siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl ise çok kısadır. Önemli olan milletimizin iradesi bu yönde tecelli etmesidir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRİKİMİN KIYMETİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Öte yandan Çelik sözlerinin devamında "Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Cumhurbaşkanımızın birikimi ve siyasi dirayetinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz" dedi.

TATLISES'E 'VARIM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katılmak için Şanlıurfa'ya gitmiş, Şanlıurfalı türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sahnede 'Hadi Söyle' şarkısını söylemişti. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? diye sormuş; Erdoğan bu soruya "sen varsan varım" diyerek yanıt vermişti.