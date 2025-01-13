AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamalarda ''Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu gündemimizde. Formüle bakarız. Siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl ise çok kısadır'' dedi.

13.01.2025 18:33  Güncelleme: 19:06
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin kritik bir mesaj verdi.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI GÜNDEMİMİZDE"

Erdoğan'ın adaylığının gündemlerinde olduğunu belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu gündemimizde. Formüle bakarız" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca "Siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl ise çok kısadır. Önemli olan milletimizin iradesi bu yönde tecelli etmesidir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRİKİMİN KIYMETİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Öte yandan Çelik sözlerinin devamında "Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Cumhurbaşkanımızın birikimi ve siyasi dirayetinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz" dedi.

TATLISES'E 'VARIM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katılmak için Şanlıurfa'ya gitmiş, Şanlıurfalı türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sahnede 'Hadi Söyle' şarkısını söylemişti. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? diye sormuş; Erdoğan bu soruya "sen varsan varım" diyerek yanıt vermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (73)

  • Alişan Işık:
    He böle işte ya herşey adaylık için deyin anlayalım ama nafile tarihten siliniceksiniz . 482 31 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    türkiyenin sizden başka bir alternatifi yok 47 396 Yanıtla
    İbrahim Celen:
    Sen iyi nemalanıuorsun demekki yalama 0 0
    Ali Svri:
    niye olmasın 0 0
    Zafer Aşık:
    Sen nasıl bir otoritesin ki. Desen ki ben bile daha iyi yönetirim saygı gösyeririm. Nasıl bir çıkar ilişkiniz var anlamıyorum. 0 0
  • Osman A:
    Bi daha asla aman aman.Oy moy yok.Emekliyi ,asgari ücretliyi Bizi perişan etti. 349 44 Yanıtla
  • Ateş:
    Bi daha buna oy atarsam ellerim kırılsın. 317 32 Yanıtla
    Zafer Aşık:
    amin 0 0
  • Apple User:
    aday olamaz anayasayı çiğneyerek geldiniz bugünlere 298 37 Yanıtla
  • Kemal Atan:
    Galiba seçim yakın 221 17 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde - Son Dakika
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