AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor - Son Dakika
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AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

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Ruhsatsız silahlarla yaşanan şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek "Ruhsatsız silah sayısı ruhsatlı silah sayısını geçti. Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım" çağrısında bulundu. Gökçek'in ardından söz alan AK Partili Emin Akbaşoğlu "Ruhsatsız silahlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

02.06.2024 08:41  Güncelleme: 09:10
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Türkiye'de neredeyse her gün ruhsatsız silahların kullanıldığı bir şiddet olayı yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek sorunu Meclis gündemine taşıdı. İstanbul'da 17 yaşındaki bir çocuğun nasıl 10 bin lira karşılığında ruhsatsız silah edinebildiğini soran Gökçek, ruhsatsız silah kullanmanın cezasının düşüklüğüne dikkat çekti.

"CEZALARI CAYDIRICI HALE GETİRMEMİZ LAZIM"

Türkiye'deki ruhsatsız silah sayısının ruhsatlı silah sayısını geçtiği iddialarını paylaşan Gökçek, "Bizim bir an evvel bu cezaları caydırıcı hâle getirmemiz lazım" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIYLA KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gökçek'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığıyla bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi, "Ruhsatsız silahlar, onun tetiği, kabzası, iğnesi, horozu vs. bütünüyle ilgili, ruhsatsız durumlarla ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapıldığını Meclisin bilgisine sunuyorum" dedi.

AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

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Son Dakika Güncel AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor - Son Dakika
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