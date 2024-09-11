AK Partili Ensarioğlu\'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin\'i öldürmüş olabilir

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken "Bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var" çıkışında bulunarak tartışma yaratan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Garip Ensarioğlu'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

"ADLİ TIP'TA YAPILACAK İNCELEME DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK"

Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Ensarioğlu "Amca görmemesi gerekeni gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir" ifadesini kullandı. AK Partili vekilin açıklamaları şu şekilde; "Soruşturma gayet ciddi bir şekilde yürütülüyor. Narin kızımızın otopsisinde alınan bulguların Adli Tıp'taki detaylı incelemelerin de tamamlanmasıyla düğümün de çözülmesini sağlayacak. Soruşturma neticeye de ulaşacaktır, bu caniliği yapanlar ve ortak olanlar kimlerse bu ortaya çıkarılacak ve hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Devlet bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar meselenin üzerine gidiyor. Toplum da bugüne kadar hiçbir konuda olmadığı kadar duyarlı ve farkında.

Bu yanlış yorumlara ve soruşturmanın gizlilik esasında yürümesine vurgu yaptım. Konuyu ilk günden beri takip ediyorum, bölgeyi de yakından biliyorum, söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım."

"TÜLBENTİ AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI EVİNDE BULUNDU"

Ensarioğlu, Narin'in öldürülmesine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu; "Bilindiği gibi zanlılardan biri, Narin'in cansız bedenini, Narin'in köy muhtarı olan amcası Salim Güran'ın kendisine teslim ettiğini ve kendisinin de dereye gizlediğini itiraf etti. Salim Güran zaten aracında Narin'in DNA izinin bulunması ve telefonundaki verilerini silmesi gibi tespitler sonrası geçen hafta tutuklanmıştı.

Narin'in Kur'an kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti de ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu da önemli bir bilgi çünkü Narin'in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin'in eve ulaştığını gösteriyor. Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş. Bunlar, Narin'in görmemesi gereken bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi.

SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

AK Partili Ensarioğlu cinayetin ardından yöneltilen "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz" yanıtını vermiş ve bu sözler büyük tartışma yaratmıştı.