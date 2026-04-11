Akaryakıta indirim geliyor

ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaşın ardından yükselişe geçen petrol fiyatları, ateşkes kararının ardından sert düşüş yaşadı. 28 Şubat’tan bu yana artış eğiliminde olan petrol, ateşkesle birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’un üzerindeki düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin ve benzin fiyatlarında dikkat çeken indirimler yapıldı. Motorinde litre başına 12,94 lira, benzinde ise 1,09 lira indirim uygulandı.

ZAM GELDİ, HEMEN ARDINDAN İNDİRİM HABERİ

Motorine gün içinde 4,14 lira zam yapılmasının ardından bu kez indirim beklentisi gündeme geldi. 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 4,35 lira daha indirim yapılması öngörülüyor.

FİYATLAR 70 LİRA BANDINA GERİLEDİ

Yapılan indirimlerle birlikte motorin fiyatları yeniden 70 lira seviyelerine geriledi. İstanbul’da motorin 71,85 liraya, Ankara’da 72,90 liraya, İzmir’de 73,15 liraya, Doğu illerinde ise 74,21 liraya düştü.

Benzin fiyatları da gerileyerek İstanbul’da 62,16 liraya, Ankara’da 63,13 liraya, İzmir’de 63,41 liraya, Doğu illerinde ise 64,76 liraya indi.

