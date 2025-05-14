Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Muğla\'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.51'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

14.05.2025 02:01
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51'de Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DATÇA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.51'de meydana gelen depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta yaşandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

MUĞLA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun yaşanmadığını kaydetti. Akbıyık açıklamasında, "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." dedi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise 6 büyüklüğündeki depremin merkezinin Akdeniz'in Girit Adası açıkları olduğunu duyurdu. Kandilli depremin denizin 27.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi.

Akdeniz, Deprem, Güncel, Datça, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Celal Özdemir:
    Allah'ım sen bizleri koru.. 93 8 Yanıtla
  • talha3239:
    OKULLAR LÜTFEN TATİL EDİLSİN BİR AN ÖNCE,COCUKLARIM KORKUDAN EVE GİREMİYOR EN AZINDAN METROPOL ŞEHiRLerDEN UZAKLAŞIRIZ köylerimize gideriz cocukların piskolojisi bozuldu 39 17 Yanıtla
  • 204101:
    Antalya'da iyi hissettik. Geçmiş olsun... 48 4 Yanıtla
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