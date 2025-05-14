Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.51'de Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DATÇA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.51'de meydana gelen depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta yaşandı.

MUĞLA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun yaşanmadığını kaydetti. Akbıyık açıklamasında, "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." dedi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise 6 büyüklüğündeki depremin merkezinin Akdeniz'in Girit Adası açıkları olduğunu duyurdu. Kandilli depremin denizin 27.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerden hissedildi.