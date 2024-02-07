Akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Gizlice yağ boşalttıkları aracın fiyatını düşürmeye çalıştılar - Son Dakika
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Akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Gizlice yağ boşalttıkları aracın fiyatını düşürmeye çalıştılar

Otomobil satışlarında yaşanan dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar anlaştıkları bir vatandaşın otomobilini almaya gittikleri sırada şahsı lafa tutarak radyatör kapağını açıp içerisine yağ boşalttı. Araç sahibine "Arabanız yağ ve suyu birbirine karıştırmış" diyerek fiyat düşürmeye çalışan şahısların o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

07.02.2024 11:51  Güncelleme: 12:15
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İkinci el otomobil satışlarında yaşanan dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklenirken, bu kez akılalmaz girişim kameralara saniye saniye yansıdı.

RADYATÖR KAPAĞINI AÇIP YAĞ BOŞALTTILAR

Aracını ilana koyan bir vatandaş, arabayı almak için gelen kişilerce lafa tutularak tuzağa düşürüldü. Aralarından bir kişi radyatör kapağını açıp içerisine yağ boşalttı.

DOLANDIRICILIK ANI KAMERADA

Daha sonra da araç sahibine "Arabanız yağ ve suyu birbirine karıştırmış" diyerek fiyata düşürmeye çalıştı. Akılalmaz dolandırıcılık girişimi bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Akılalmaz dolandırıcılık kamerada! Gizlice yağ boşalttıkları aracın fiyatını düşürmeye çalıştılar

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