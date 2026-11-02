Aklama soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'aklama' soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Firari 1 şüpheliye yönelik işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.