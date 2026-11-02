Aksaray'da devrilen otomobilde yaralanan 24 yaşındaki sürücü hastanede öldü

Aksaray'da devrilen otomobilde yaralanan 24 yaşındaki sürücü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da dün Akin köyü yolunda otomobilin devrilmesiyle ağır yaralanan 24 yaşındaki sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaşamını yitirmişti.
Aksaray'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Ömer E. (24) hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Akin köyü yolunda dün meydana gelen kazada yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sürücü Ömer E., yaşamını yitirdi.
Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrilmiş, kazada otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetmiş, sürücü Ömer E. yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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