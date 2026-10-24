Aksaray\'da doğa yürüyüşçüsü Zekeriya Ilgın, yaklaşık 3 metrelik yılanı görüntüledi

AKSARAY'da doğa yürüyüşüne çıkan Zekeriya Ilgın, kayalıklar arasında gördüğü yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonuyla görüntüledi.

Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesindeki Kayı Gölü kenarında yürüyüş yapan Zekeriya Ilgın, kayalıklar arasında duran yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde konuşan Zekeriya Ilgın, "Bayağı da büyüksün, küçük değilsin. Maşallah Allah nasıl yaratmış. Seni hiç ürkütmeyeceğim. Sen dondun kaldın. İnsanoğlunu görünce korktun. Zaten bütün hayvanlar insanlardan korkuyor. Çünkü en büyük zararı veren de insanlar" dedi. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu.