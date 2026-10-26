Aktivist Amr, Harem-i İbrahim'in sık kapatılmasının korkuları güçlendirdiğini söyledi - Son Dakika
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Aktivist Amr, Harem-i İbrahim'in sık kapatılmasının korkuları güçlendirdiğini söyledi

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Filistinli aktivist İsa Amr, El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail'in Filistinlilerin ibadete erişimini engellediğini belirtti. Amr, caminin sık kapatılmasının korkuları güçlendirdiğini söyleyerek eski şehir esnafından alışveriş ve ailelere destek çağrısı yaptı.

Filistinli aktivist İsa Amr, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail'in uygulamalarının Filistinlilerin ibadet yerlerine erişimini engellediğini belirtti.

Filistin'de "Yerleşim Karşıtı Gençler" adlı sivil toplum hareketinin kurucusu Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların ulaşmasını engellemeye ve camiyi Yahudileştirmeye çalıştığını" kaydetti.

Amr, İsrail'in bu türden uygulamalarının Harem-i İbrahim Camisi çevresindeki mahallelerde yaşayan ailelerin istikrarını tehdit ettiğini ve eski şehrin ekonomik hayatına zarar verdiğini vurguladı.

Yaşananların "camiye İslami ve Arap kimliğinin çalınması" anlamına geldiğini dile getiren Amr, Harem-i İbrahim Camisi'nin oldukça sık kapatılmasının ve caminin çevresine getirilen kısıtlamaların Filistinlilerin bu konudaki korkularını güçlendirdiğini ifade etti.

Filistinli aktivist Amr, Harem-i İbrahim çevresinde yaşayan Filistinli ailelerin desteklenmesi ve eski şehirdeki esnaftan alışveriş yapılması çağrısı yaptı.

"Eski şehir ve İbrahimi Camisi, El Halil kentinin ilk savunma hattıdır" diyen Amr, Yahudileşmeye karşı güçlü durulması için ulusal bir programa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İsrail makamları, geçen cumadan bu yana Harem-i İbrahimi Camisi'ni pazar günü birkaç saatliğine açılana kadar tamamen kapalı tuttu.???????

Kaynak: AA
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