Ali Babacan: Bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk - Son Dakika
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Ali Babacan: Bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk

Ali Babacan: Bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baas rejiminin çökmesine dair sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Babacan, "Bugün bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk. Ancak son derece hassas bir dönemin başladığının farkında olmalıyız. Suriye halkının sevinci kursağında kalmamalı, yeni felaketlere izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

08.12.2024 16:40
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Suriye'de silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Babacan, şunları söyledi: "Bugün bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk. Vatandaşlarının üzerine bombalar yağdıran, protesto hakkını kullananlara karşı kimyasal silah kullanmaktan dahi çekinmeyen, kendine muhalif olan herkesi adaletsizce hapse atan ve vahşi işkenceler uygulayan Baas rejimi bugün çöktü. Ancak son derece hassas bir dönemin başladığının farkında olmalıyız. Suriye halkının sevinci kursağında kalmamalı, yeni felaketlere izin verilmemeli.

"Suriye'nin millî birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü sağlanmalı, Suriye halkı doğal kaynakların tümünden adilce faydalanmalıdır"

Adil temsile dayanan bir geçiş yönetiminin acilen oluşturulması ve tüm tarafların hızlı bir diyalog sürecine girmesi gerekiyor. Bu süreçte çatışmaların son bulması, yeni insani krizlere yol açacak, yeni göç dalgaları oluşturacak her türlü gelişmenin engellenmesi gerekiyor. Suriye'de nihai hedef Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Hristiyan demeden, mezhebine, etnik kimliğine bakmadan, tüm halkın adil temsil edildiği, azınlık hakları başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin tanındığı, eşit vatandaşlık ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan çoğulcu bir demokrasiyi inşa etmek olmalıdır. Suriye'nin millî birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü sağlanmalı, Suriye halkı doğal kaynakların tümünden adilce faydalanmalıdır. Tüm gayretler bu hedeflere yönelik olmalıdır.

"Suriye'deki zulmü savunanlar, savaştan kaçanlara ırkçılık yapanlar için de inşallah bu kötücül siyasetin sonu gelmiştir"

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasında, ülkenin yeniden inşasında Türkiye'nin çok önemli bir sorumluluğu olacaktır. Umarım ki mevcut hükûmet bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirecek adımlar atar. Suriye'deki zulmü savunanlar, savaştan kaçanlara ırkçılık yapanlar için de inşallah bu kötücül siyasetin sonu gelmiştir."

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Bir zalim rejimin daha düştüğüne şahit olduk - Son Dakika

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